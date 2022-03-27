Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» разгромил омский «Иртыш» в товарищеском матче со счётом 7:2

«Сочи» разгромил омский «Иртыш» в товарищеском матче со счётом 7:2
Комментарии

Сегодня, 27 марта, прошёл товарищеский матч между «Сочи» и омским «Иртышом», выступающим в ФНЛ-2. Хозяева одержали разгромную победу – 7:2.

За сочинцев забили защитник Тимофей Маргасов, он оформил дубль, полузащитники Викторьен Ангбан, Артём Макарчук и Никита Бурмистров, а также нападающие Георгий Мелкадзе и Дмитрий Воробьёв.

«Сочи» набрал 38 очков в 22 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

«Иртыш» выступает в ФНЛ-2 в группе 4 и после 18 проведённых матчей занимает 7-е место. Лидирует в соревнованиях ульяновская «Волга», у неё 43 очка после 19 туров.

Новость по теме
Данила Прохин рассказал, как «Сочи» добирался поездом на матч с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022