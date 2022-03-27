«Сочи» разгромил омский «Иртыш» в товарищеском матче со счётом 7:2

Сегодня, 27 марта, прошёл товарищеский матч между «Сочи» и омским «Иртышом», выступающим в ФНЛ-2. Хозяева одержали разгромную победу – 7:2.



За сочинцев забили защитник Тимофей Маргасов, он оформил дубль, полузащитники Викторьен Ангбан, Артём Макарчук и Никита Бурмистров, а также нападающие Георгий Мелкадзе и Дмитрий Воробьёв.



«Сочи» набрал 38 очков в 22 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).



«Иртыш» выступает в ФНЛ-2 в группе 4 и после 18 проведённых матчей занимает 7-е место. Лидирует в соревнованиях ульяновская «Волга», у неё 43 очка после 19 туров.