«Сочи» разгромил омский «Иртыш» в товарищеском матче со счётом 7:2
Поделиться
Сегодня, 27 марта, прошёл товарищеский матч между «Сочи» и омским «Иртышом», выступающим в ФНЛ-2. Хозяева одержали разгромную победу – 7:2.
За сочинцев забили защитник Тимофей Маргасов, он оформил дубль, полузащитники Викторьен Ангбан, Артём Макарчук и Никита Бурмистров, а также нападающие Георгий Мелкадзе и Дмитрий Воробьёв.
«Сочи» набрал 38 очков в 22 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
«Иртыш» выступает в ФНЛ-2 в группе 4 и после 18 проведённых матчей занимает 7-е место. Лидирует в соревнованиях ульяновская «Волга», у неё 43 очка после 19 туров.
Комментарии
- 27 марта 2022
-
19:38
-
19:32
-
19:20
-
19:20
-
19:13
-
19:07
-
18:40
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:11
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:35
-
17:23
-
17:14
-
16:58
-
16:57
-
16:47
-
16:38
-
16:25
-
16:19
-
15:55
-
15:43
-
15:29
-
15:19
-
14:56
-
14:56
-
14:37
-
14:32
-
14:15
-
13:53
Партнерский контент