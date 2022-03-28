Президент «Баселоны» намерен пересмотреть зарплаты игроков

Президент «Баселоны» Жоан Лапорта намерен пересмотреть зарплаты игроков команды, сообщает Marca.
Лапорта отметил, что не хочет допускать ошибки его предшественников, и экономические ограничения могут серьёзно повлиять на контракты игроков. Он считает, что все игроки понимают текущее финансовое положение «Барселоны» и то, что оно подразумевает умеренные зарплаты.
Президент говорил об этом Усману Дембеле в ходе переговоров о продлении контракта, которые прервались из-за отсутствия экономического соглашения. Также этот вопрос обсуждался с Гави и Араухо. Жоан говорил ранее, что ни один футболист не стоит выше клуба, и он не будет рисковать ради одного игрока.
Лапорта сказал об этом: «Контракты будут основаны на параметрах, которые всем понятны. Надеюсь, что футболисты адаптируются к зарплатам, которым соответствуют. Недовольные без проблем могут уйти». Он считает, что в этом смысле команда должна присмотреться к тренеру команды, Хави, у которого зарплата меньше, чем у некоторых игроков, и он пришёл в клуб, хотя в Катаре зарабатывал вдвое больше.
Обзор матча Реал Мадрид — Барселона
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