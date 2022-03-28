«Тактику определяет тренер». Ван Гал ответил ван Дейку по поводу схемы сборной Нидерландов
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал критику в свой адрес от защитника голландской сборной Вирджила ван Дейка после победы над командой Дании со счётом 4:2.
«Я знаю, что у него есть такое предпочтение, он всегда говорил об этом публично. У нас уже было обсуждение этой темы, когда я приехал сюда. Тактику определяет тренер», — приводит слова ван Гала Goal.
В ночь с 26 на 27 марта мск на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в рамках товарищеского матча встречались сборные Нидерландов и Дании. Хозяева одержали победу – 4:2.
Следующий товарищеский матч сборная Нидерландов проведёт с Германией во вторник, 29 марта, на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
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