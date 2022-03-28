Уткин: теперь россиян не хотят покупать — «Фиорентина» не избавится от Кокорина никогда

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о последствиях сложившейся политической ситуации, которые коснулись и футбола.
«Теперь невозможно представить себе отъезд российского игрока в Европу. Вы будете удивлены, но несколько сделок по русским футболистам действительно были на мази, и они сорвались. Разумеется, это не официальный запрет. Это развитие так называемой культуры отмены, которая тоже не из-за нас возникла, а существует достаточно давно.
Наверное, рано или поздно это возможно будет преодолеть. Нужно, чтобы кто-то решился на покупку российского футболиста первым. Но в ближайшее трансферное окно об этом не приходится даже помышлять. Есть одно забавное следствие этого факта… Теперь «Фиорентина» не избавится от Кокорина просто никогда», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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