Стоимость Кокорина упала во второй раз за три месяца

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин подешевел во второй раз за три месяца. Об этом сообщает Transfermarkt.



Сейчас стоимость 30-летнего россиянина составляет € 900 тыс. В декабре 2021 года форвард оценивался в € 2 млн, а летом прошлого года — в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Кокорина оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.

Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.