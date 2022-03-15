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Стоимость Кокорина упала во второй раз за три месяца

Стоимость Кокорина упала во второй раз за три месяца
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин подешевел во второй раз за три месяца. Об этом сообщает Transfermarkt.

Сейчас стоимость 30-летнего россиянина составляет € 900 тыс. В декабре 2021 года форвард оценивался в € 2 млн, а летом прошлого года — в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Кокорина оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.

Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

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