Дмитрий Комбаров рассказал о драке в раздевалке «Спартака» во времена Валерия Карпина

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о драке в раздевалке красно-белых во времена тренерства Валерия Карпина.
«В «Динамо» драк не было, а вот в «Спартаке» — да. Мы играли в Грозном, проигрывали к перерыву 0:2. И в первом тайме зарубились с одним иностранцем, Николасом Парехой. Зашли в раздевалку, и понеслась.
Он пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошёл я, но Пареха стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнётся драка. Так и получилось.
Тогда тренером был Валерий Карпин. Когда началась драка, я выкинул Пареху в дверной проём, и в этот момент зашёл Карпин. Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался. Он кайфанул, особенно после того как мы победили 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан, и мы пожали друг другу руки», — сказал Комбаров в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».
- 29 марта 2022
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