Агент Александра Кокорина рассказал о состоянии игрока

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии российского футболиста.

«У Кокорина всё нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок «Фиорентины», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.