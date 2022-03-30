Приглашаем на отборочный турнир детского фестиваля «Чемпионата» в Воронеже

С 20 по 29 мая 2022 года в Воронеже на стадионе спортивного комплекса «Металлист» пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с директором «Любительской футбольной лиги Воронеж» Наймушиным Ильёй Петровичем: +7 903 652-42-97.
Дети 2011 г.р. играют с 20 по 22 мая, дети 2012 г.р. играют с 27 по 29 мая. Адрес спортивного комплекса «Металлист»: Воронеж, ул. Ржевская, 11/10.
В этом году фестиваль пройдёт уже в четвёртый раз подряд. В 2021 году в турнире приняли участие 32 команды из 18 городов, от Москвы и Новороссийска до Иркутска и Минусинска, а также наши гости из столицы Узбекистана Ташкента.
Отборочные турниры проходят в мае по всей России, анонсы новых городов и дат проведения публикуются по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.
Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор – «Любительская футбольная лига Воронеж».
- 30 марта 2022
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