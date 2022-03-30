«Милан» не сможет подписать Марко Асенсио из-за финансовых запросов футболиста

«Милан» планировал в летнее трансферное окно подписать соглашение с полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио. Итальянский клуб не сможет осуществить сделку из-за денежных запросов футболиста. Об этом сообщает Tuttosport.

26-летний Асенсио, вероятно, в летнее трансферное окно покинет испанскую команду в поисках регулярной игровой практики. «Милан» планировал пригласить игрока, но не сможет это сделать из-за его зарплатных требований в размере € 5,5 млн за сезон. Также мадридский клуб может запросить за своего футболиста слишком большую сумму.



В нынешнем сезоне Асенсио в 33 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение между Асенсио и «Реалом» истекает в 2023 году.

Красивый гол Асенсио дальним ударом:

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