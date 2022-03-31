Г. Невилл считает, что Артета может задуматься об уходе из «Арсенала» из-за амбиций клуба

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, высказался о текущем положении дел в лондонском «Арсенале» и его перспективах с Микелем Артетой.
«Мне очень нравится Микель Артета, я думаю, что он блестящий тренер. Он собрал фантастическую команду с молодыми и перспективными футболами. Но Микель находится в цикле клуба, когда приходится подавлять свои амбиции вследствие чего приходит значительный период неудач, и тогда вы действительно счастливы финишировать четвертым.
Меня беспокоит то, что «Арсенал» финиширует четвёртым в этом сезоне — честно говоря, я думаю, что шансы на это 50 на 50, я всё ещё думаю, что в этой гонке ещё многое может измениться, — но, всё будет так, это в некотором смысле потолок для команды.
У вас есть Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, «Манчестер Юнайтед», «Челси», так куда может забраться «Арсенал»? Они даже не собираются конкурировать. Артета выжимает из «Арсенала» максимум, я точно вижу, как он хочет играть.
В случае, если он завершит чемпионат четвёртым, у Микеля может появится мысль: «Хорошо, это лучшее, что я могу сделать, мне необходимо подыскать новый клуб», — цитирует Невилла Metro со ссылкой на эфир Sky Sports.
- 31 марта 2022
-
02:42
-
02:03
-
01:53
-
01:36
-
01:23
-
01:19
-
01:02
-
00:40
-
00:30
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:34
-
23:23
-
23:17
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:37
-
22:24
-
22:18
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
21:12
-
21:04
-
20:35
-
20:35
-
20:27
-
20:20
-
20:11
-
20:00
-
19:56
-
19:38