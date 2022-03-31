Г. Невилл считает, что Артета может задуматься об уходе из «Арсенала» из-за амбиций клуба

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, высказался о текущем положении дел в лондонском «Арсенале» и его перспективах с Микелем Артетой.

«Мне очень нравится Микель Артета, я думаю, что он блестящий тренер. Он собрал фантастическую команду с молодыми и перспективными футболами. Но Микель находится в цикле клуба, когда приходится подавлять свои амбиции вследствие чего приходит значительный период неудач, и тогда вы действительно счастливы финишировать четвертым.

Меня беспокоит то, что «Арсенал» финиширует четвёртым в этом сезоне — честно говоря, я думаю, что шансы на это 50 на 50, я всё ещё думаю, что в этой гонке ещё многое может измениться, — но, всё будет так, это в некотором смысле потолок для команды.

У вас есть Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, «Манчестер Юнайтед», «Челси», так куда может забраться «Арсенал»? Они даже не собираются конкурировать. Артета выжимает из «Арсенала» максимум, я точно вижу, как он хочет играть.

В случае, если он завершит чемпионат четвёртым, у Микеля может появится мысль: «Хорошо, это лучшее, что я могу сделать, мне необходимо подыскать новый клуб», — цитирует Невилла Metro со ссылкой на эфир Sky Sports.