В Москве запланировано проведение шести крупных детских турниров по футболу в мае и июне

В мае и июне 2022 года в Москве состоятся шесть крупных детских турниров для начинающих футболистов 2009 и 2011-2015 годов рождения. Организатор турнира — фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», информационным партнёром соревнований выступит «Чемпионат».

Со 2 по 6 мая на стадионе академии «Спартака» дети 2013 года рождения сыграют в турнире на призы знаменитого спартаковца Георгия Ярцева. Регистрация на турнир всё ещё открыта, участие в нём уже подтвердили команды академий столичных «Спартака», «Динамо», «Локомотива», а также коллективы из 10 российских регионов.

С 9 по 13 мая дети 2011 года рождения сыграют на турнире «Кубок Победителей», в котором планируют принять участие не только команды со всей страны, от Москвы до Хабаровска, но и гости из Узбекистана.

С 25 по 27 мая дети 2015 года рождения поспорят за кубок ещё одного известного футболиста, Николая Писарева.



В конце мая — начале июня юных футболистов ждёт всероссийский турнир «Кубок Эдуарда Стрельцова» для игроков 2014 года рождения, а с 6 по 10 июня пройдут отборочный турнир «Мемориала Константина Сарсании», в котором сыграют ребята 2009 года рождения, и турнир «Кубок чемпионов мира», посвящённый победе сборной России по пляжному футболу на ЧМ-2021. В нём примут участие дети 2012 года рождения.

Кроме того, уже есть список запланированных турниров на вторую половину года. Среди них соревнования на призы имени Льва Яшина, Рината Дасаева, Игоря Чугайнова, Олега Романцева. А в сентябре Саранск примет участников традиционного детского футбольного фестиваля «Чемпионата», который состоится уже в четвёртый раз. Финалы этого турнира пройдут на главном поле стадиона, принимавшего матчи ЧМ-2018, — «Мордовия Арене».

Принять участие в турнирах могут все желающие воспитанники спортивных школ.

Узнать подробности и зарегистрироваться на турниры можно по телефону +7 (915) 519-25-38.