«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Почеттино

«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино по поводу возможного назначения специалиста на аналогичную должность в клубе. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» находится на первом месте шорт-листа манкунианцев, которые ищут постоянного главного тренера для команды после предстоящего ухода Ральфа Рангника на должность консультанта клуба. Сообщается, что представители «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе также провели переговоры с главным тренером нидерландского «Аякса» Эриком тен Хагом.

В 29 матчах английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.