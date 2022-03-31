«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Почеттино
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«Манчестер Юнайтед» провёл предварительные переговоры с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино по поводу возможного назначения специалиста на аналогичную должность в клубе. Об этом сообщает Daily Star.
По сведениям источника, бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» находится на первом месте шорт-листа манкунианцев, которые ищут постоянного главного тренера для команды после предстоящего ухода Ральфа Рангника на должность консультанта клуба. Сообщается, что представители «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе также провели переговоры с главным тренером нидерландского «Аякса» Эриком тен Хагом.
В 29 матчах английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.
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