Килиан Мбаппе раскритиковал букмекерскую компанию за шутку о его отце

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен шуткой букмекерской компании Winamax о его отце.



В одной и соцсетей букмекер выложил фото болельщика, празднующего гол, показывая обнажённые ягодицы. Winamax пошутил, что на снимке отец Мбаппе. «Уилфид Мбаппе после гола своего сына в ворота Южной Африки», — написала пресс-служба конторы.



Килиану не понравилась шутка Winamax и он ответил: «Опасность онлайн-гемблинга. Никаких рамок. Пожалуйста, проявите уважение».



Товарищеский матч Франция – ЮАР завершился разгромной победой команды Дидье Дешама со счётом 5:0. Мбаппе оформил дубль в матче.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.

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