«Ювентус» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании хавбека «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может летом сменить команду. В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Ливерпуль», сообщает Golsmedia.



По информации источника, красные следят за игроком с прошлого лета. «Ювентус» видит в Солере футболиста, который может помочь клубу вернуть титул в Италии.



Солер является воспитанником «Валенсии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Солер сыграл в 23 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.



С 2021 года Солер вызывается в сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей и забить два мяча.