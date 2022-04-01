«Ювентус» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании хавбека «Валенсии»
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Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может летом сменить команду. В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Ливерпуль», сообщает Golsmedia.
По информации источника, красные следят за игроком с прошлого лета. «Ювентус» видит в Солере футболиста, который может помочь клубу вернуть титул в Италии.
Солер является воспитанником «Валенсии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Солер сыграл в 23 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
С 2021 года Солер вызывается в сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей и забить два мяча.
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