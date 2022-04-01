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Алексей Березуцкий: не могу сказать, что новички на 100% вписались в игру ЦСКА

Алексей Березуцкий: не могу сказать, что новички на 100% вписались в игру ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подтвердил: он надеялся на то, что новые футболисты команды сделают её сильнее.

«Разумеется, я на это надеялся, поскольку в ПФК ЦСКА пришли футболисты очень высокого уровня. Они сразу же стали игроками стартового состава и, как вы сами отметили, с первой игры начали приносить пользу. Вместе с тем пока не могу сказать, что новички уже на сто процентов вписались в нашу игру. Здесь, как мне представляется, существуют резервы для усиления, и я надеюсь, что команда ещё прибавит. Она способна на это», — рассказал Березуцкий пресс-службе ЦСКА.

Напомним, в зимнее трансферное окно состав московского ЦСКА пополнили полузащитники Хесус Медина, Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль.

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