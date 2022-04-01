Артём Ребров: Гильерме не вратарь «Спартака» — ему можно делать ошибки

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением об игре вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме.
«С Гильерме мы немножко знакомы, один из любимых вратарей. Мы с ним первый раз встретились году ещё в 2008-м, играли за дубли «Сатурна» и «Локомотива». Я тогда ещё отметил, что хороший мальчишка.
Наверное, никто в нашем чемпионате не умеет играть на выходах так, как он. Конечно, у Гили все данные – и рост, и длинные руки, но это не ключевое. У него есть смелость в принятии решений. Бывает, вратари дёргаются на выход, но пугаются и тормозят. У Гили такого нет – если он пошёл, то идёт. Это и что-то природное, и что-то южноамериканское, заложено так в детстве. Мне, честно скажу, такой смелости не хватало.
Плюс Гиля не вратарь «Спартака» – ему можно делать ошибки. Никогда не было такого, чтобы он один-два пустил, а против него сразу кампания начиналась: «О, убирайте Гилю из ворот и отправляйте в Бразилию», — цитирует Реброва Sports.ru.
- 1 апреля 2022
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