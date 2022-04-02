Уолкер: мы знаем, как побеждать. Надеюсь, сможем сделать шаг вперёд и выиграть ЧМ

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер прокомментировал итоги финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.
«За последние два года мы, кажется, привыкли к тому, чтобы играть каждые три дня. Так что поездка на чемпионат мира через неделю после игры в АПЛ будет нам только на руку. Будем двигаться от игры к игре и, надеюсь, сможем сделать ещё один шаг вперёд и выиграть Кубок мира. Теперь мы знаем, как побеждать и контролировать ход матчей», — цитирует Уолкера BBC Sport со ссылкой на BBC Radio 5 Live.
Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим обладателем титула. Сборная Англии попала в группу, в которой сыграет с Ираном, США и победителем европейских стыков.
- 2 апреля 2022
-
00:25
-
00:13
-
00:01
-
00:00
- 1 апреля 2022
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:14
-
23:12
-
22:49
-
22:33
-
22:28
-
22:22
-
22:17
-
22:11
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:27
-
21:13
-
20:51
-
20:51
-
20:41
-
20:18
-
20:16
-
19:44
-
19:41
-
19:28
-
19:22
-
19:11
-
19:05
-
18:50