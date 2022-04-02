Уолкер: мы знаем, как побеждать. Надеюсь, сможем сделать шаг вперёд и выиграть ЧМ

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер прокомментировал итоги финальной стадии чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.



«За последние два года мы, кажется, привыкли к тому, чтобы играть каждые три дня. Так что поездка на чемпионат мира через неделю после игры в АПЛ будет нам только на руку. Будем двигаться от игры к игре и, надеюсь, сможем сделать ещё один шаг вперёд и выиграть Кубок мира. Теперь мы знаем, как побеждать и контролировать ход матчей», — цитирует Уолкера BBC Sport со ссылкой на BBC Radio 5 Live.



Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Франции является действующим обладателем титула. Сборная Англии попала в группу, в которой сыграет с Ираном, США и победителем европейских стыков.