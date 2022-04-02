Гендиректор «Спартака»: в том состоянии, в котором находится поле, мы против играть

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал возможный перенос матча команды с «Локомотивом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги из-за снегопада в Москве.

«В том состоянии, в котором находится поле до сих пор, мы, конечно, против играть. Потому что это травмоопасно. Если «Локомотив» сейчас почистит поле, то с большой натяжкой можно будет начать играть», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» должен был прозвучать в 19:30 мск. Затем пресс-служба «Спартака» сообщила, что вопрос о проведении матча отложен на 20:00 мск.