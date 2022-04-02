«Спартак» при Ваноли проиграл три матча из пяти в РПЛ

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 23-го тура РПЛ. «Локомотив» принимал «Спартак». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0, единственный мяч в концовке забил Вильсон Изидор.



При новом наставнике Паоло Ваноли «Спартак» одержал лишь одну победу в пяти матчах в РПЛ. Красно-белые в матче 20-го тура РПЛ обыграли «Динамо» со счётом 2:0. Также при итальянском тренере «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и потерпел поражения в матчах с ЦСКА (0:2), «Краснодаром» (1:2) и «Локомотивом» (0:1). Разница забитых и пропущенных мячей — 4:6.



«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).