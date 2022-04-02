Ал. Мостовой: «Спартаку» не нужно менять Ваноли, но любой человек может встать и уехать
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой после поражения команды от «Локомотива» (0:1) в 23-м туре чемпионата России высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«Два месяца назад был другой тренер, да и до него —тоже. Сколько можно менять тренеров. Не нужно менять Ваноли. Но в такой ситуации… Любой человек может просто встать и уехать. У них и задач нет, кроме Кубка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
23:16
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:49
-
22:46
-
22:46
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:02
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:16
-
21:14
-
21:07
-
21:02
-
20:54
-
20:51
-
20:49
Партнерский контент