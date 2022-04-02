Ал. Мостовой: «Спартаку» не нужно менять Ваноли, но любой человек может встать и уехать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой после поражения команды от «Локомотива» (0:1) в 23-м туре чемпионата России высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.



«Два месяца назад был другой тренер, да и до него —тоже. Сколько можно менять тренеров. Не нужно менять Ваноли. Но в такой ситуации… Любой человек может просто встать и уехать. У них и задач нет, кроме Кубка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).