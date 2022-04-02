Ваноли ответил на вопрос, может ли пообещать, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после поражения в матче с «Локомотивом» (0:1) высказался о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Шесть очков до зоны стыков? Мы — «Спартак», наша задача биться до победного. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться, впереди два последних матча, в которых мы обязательно должны победить.



Не вижу причин, почему я не должен работать в клубе в следующем сезоне», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).