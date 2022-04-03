Полузащитник «Спартака» Литвинов высказался о поражении в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Играть нужно в любую погоду. Снег почистили, и всё зависело от самой погоды. Во втором тайме снега почти не было.



Все были готовы играть вне зависимости от погоды. Момент с голом Промеса я не успел посмотреть. Я туда не подходил, поэтому не могу сказать, что сказал Карасёв. Думаю, что были причины, чтобы посмотреть VAR.



Что касается фола Бека-Бека, ничего сказать не могу тоже. Может быть, трактовки изменились. Сейчас тяжело вспомнить этот момент.



Результат зависит от всей команды, мы сами должны исправить свои показатели и добиться всего своими усилиями. Сейчас, может быть, нам немного не везёт. Не забили сегодня и получили в ответку, таков закон футбола.



Мы не думаем о вылете, мы выходим и продолжаем биться в каждом матче. Сейчас мы будем выходить и выкладываться на максимум, использовать все свои ресурсы, чтобы подняться в турнирной таблице.



Айртон провёл тут много времени и попрощался со всеми. Ему все пожелали удачи. Хотелось бы, чтобы он быстрее вылечился и проявил себя в новой команде.



Отмена гола не повлияла никак. Сначала ты радуешься всей командой, а потом гол отменяют. Все друг друга всё равно подбадривали и поддерживали.



Нашим иностранцам было тяжело, непривычно. Ребята, которые тут давно, всё осознают, но все видели сегодня погоду. Середина весны, а у нас ещё снег валит. Ну что поделать, с этим нужно справляться.



Джикия наш капитан, не знаю, надолго он выбыл или нет. Нужно дождаться обследования.



«Локомотив» сделал всё возможное для проведения матча. Снег просто заваливал, я не знаю, нужно ли им давать штраф за такую организацию матча.



Максименко поддержали. Нельзя говорить, что он пропустил свой мяч. Пропустила вся команда. Все в целом виноваты. Сваливать всю вину на Максименко неправильно», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.