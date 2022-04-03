Едвай рассказал о тактике «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:0. Начало матча было перенесено на час из-за снегопада. Футболист признал, что команде пришлось изменить стратегию из-за погодных условий.



«В таких погодных условиях тактика совсем другая, поэтому мы и «Спартак» играли длинными передачами, забросами за спину, стараясь навязать там борьбу. Задача в защите была проста: побольше выигрывать верховых единоборств, выбить мяч со своей половины поля, потому что разыгрывать его было достаточно сложно.



Если вы думали, что мы будем играть в тики-таку, создадим много моментов, то я даже не знаю… Прошлую игру с «Ахматом» мы играли тоже в непростых условиях, и не было игровых моментов. Если бы вы видели наши тренировки, то увидели бы совсем другую игру в нашем исполнении, чем сейчас. Одно дело, когда ты планируешь, готовишься к матчу. Другое дело — когда ты выходишь на поле. Сегодня матч был непростой. Три очка есть три очка», — передаёт слова Едвая корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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