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«Локомотив» отреагировал на победу над «Спартаком» роликом из GTA

«Локомотив» отреагировал на победу над «Спартаком» роликом из GTA
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Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик в стиле популярной игры Grand Theft Auto: San Andreas в своём телеграм-канале, отреагировав на победу над «Спартаком» (1:0) в 23-м туре чемпионата России.

В опубликованном видео главный персонаж игры перекрашивает граффити с надписью «Спартак» на «Локомотив», тем самым выполняя миссию.

«+ уважение», — гласит подпись к ролику от железнодорожников.

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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