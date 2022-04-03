Реднапп — о фоле Мактоминея в матче с «Лестером»: это безрассудно и неконтролируемо
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал фол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:1).
«Думаю, здесь должна быть красная карточка. Я видел похожий подкат в начале сезона. В этой ситуации должна быть красная карточка. Это безрассудно и неконтролируемо. Он подверг соперника опасности. Удар пришёлся на колени, это выглядело как чистое отчаяние. При таком выпаде либо забираешь мяч, либо получаешь красную карточку», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.
После 30 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. «Лестер» с 37 очками находится на 9-й строчке в таблице.
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