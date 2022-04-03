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«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Петржела: даже если «Зенит» потеряет очки с «Сочи» — будет чемпионом. Их не догонят!

Петржела: даже если «Зенит» потеряет очки с «Сочи» — будет чемпионом. Их не догонят!
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Это будет обычная игра. Наоборот, для «Зенита» сегодня будет очень тяжело. Они могут спокойно проиграть, ведь «Сочи» очень хороши дома! Это никак не повлияет на чемпионскую гонку. Даже если «Зенит» потеряет очки, он всё равно будет чемпионом. Это лучший российский клуб! Их не догонят!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 23-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Сочи» — «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (38) — на 4-м месте.

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