«Валенсия» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Валенсия» — «Кадис». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Кадис».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Помогать ему будут ассистенты Рубиен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери — Хорхе Диас Эскудеро.



«Валенсия» набрала 40 очков в 29 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Кадис» (27) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».