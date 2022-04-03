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«Валенсия» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Валенсия» — «Кадис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Валенсия» — «Кадис». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Кадис».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Помогать ему будут ассистенты Рубиен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный рефери — Хорхе Диас Эскудеро.

«Валенсия» набрала 40 очков в 29 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Кадис» (27) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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