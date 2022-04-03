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Худяков отказался отвечать на вопрос об основном вратаре «Локомотива»

Худяков отказался отвечать на вопрос об основном вратаре «Локомотива»
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Второй тайм был более-менее, а первый… Думал, отменят игру. Снег не прекращался, поле убирали, он опять возвращался. Риск травмы на таком поле повышается, нужно тело держать в тепле, чтобы не замерзнуть.

Как решали по проведению — не знаю, мы приехали, чтобы играть. Отменённый гол Промеса? Уверен, что там был офсайд, он раньше выбежал. Надпись какая-то была, я подумал, что VAR вообще не будет. Карасёв сказал, мол, сейчас проверим, не волнуйся. В том эпизоде я чуть раньше пошёл и вижу, что Едвай играет, а в итоге не сыграл. Получилась непонятная ситуация, постарался до конца поиграть, но не получилось.

Я становлюсь основным вратарём «Локомотива»? Ничего говорить не буду. Чувствую поддержку от команды, персонала, я один из самых молодых игроков. Слышу поддержку от болельщиков, это помогает. Как пришло новое руководство, решили, что будут строить молодую команду как в Европе, как, например, «Зальцбург». Думаю, чем-то похожи, возрастом точно», — цитирует игрока «Матч ТВ».

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