Полузащитник ЦСКА Ушаков: все кричали на судью из-за несыгранного добавленного времени

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Мне приснился сон перед игрой, что выйду в матче, поэтому, да, ожидал своего выхода на поле. Я видел, что Игорь Дивеев уходит, я сразу переоделся и вышел. Понадобилось чуть-чуть времени, чтобы войти в игру, и всё. Потом атака за атакой. Я никогда не волнуюсь, выхожу и делаю своё дело.



Шикарный выход получился, лучший. Нужно было забивать, поэтому всеми силами, всеми надеждами делал всё, что мог.



Березуцкий сказал выйти спокойно и всё в атаку, больше в штрафную передач, обыгрышей.



Возможный пенальти в конце? Нарушения не было, но я всё равно молился богу. Потому что сейчас VAR, любое касание… Не доиграли добавленные пять минут? Не обсуждали в раздевалке этот момент, но на поле все кричали на судью. Потому что это странно: нам остаётся играть пять минут, которые мы смотрим VAR, и больше времени не остаётся. Возможно, если бы было ещё пять минут, мы бы все пошли в штрафную и забили гол», — рассказал Ушаков в видео, опубликованном в Rutube-канале ЦСКА.