В «Манчестер Юнайтед» обратились к ван Галу, который болен раком

«Манчестер Юнайтед» обратится к главному тренеру сборной Нидерландов Луи ван Галу, который признался, что болен раком.



«Все в «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают нашего бывшего главного тренера Луи ван Гала в борьбе с раком. Посылаем

тебе силу и мужество, Луи», – обратился «Юнайтед» в своём официальном «твиттере».



Рассказывая о своей проблеме со здоровьем, ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.



Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести свою команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.

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