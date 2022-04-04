Мостовой: Баринов потянул бы уровень нынешней «Валенсии». Она давно уже не та

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интересе «Валенсии» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.
«Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии». Она уже давно не та, которая была при мне. С другой стороны, у них в центре поля своих таких много, как Дима. По уровню он «Валенсии» подходит. Но трансфер иностранца в центральную зону для испанского клуба всегда риск», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В этом сезоне Дмитрий Баринов сыграл 25 матчей во всех турнирах. Ранее он неоднократно заявлял, что готов рассмотреть предложения о переходе в европейский чемпионат.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 22-м туре железнодорожники обыграли «Спартак» со счётом 1:0. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
- 4 апреля 2022
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