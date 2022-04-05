Спортивный директор АИКа высказался о переходе Ларссона из «Спартака»
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Спортивный директор АИКа Хенрик Юрелиус высказался о переходе Джордана Ларссона из «Спартака»
«Стиль игры Джордана вписывается в стиль игры АИКа, что является обязательным условием при заключении аренды такого формата. Он внесёт свой вклад и даст команде дополнительный опыт», — приводит слова Юрелиуса официальный сайт клуба.
Ранее стало известно, что Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом до лета и будет выступать за АИК. В нынешнем сезоне 24-летний шведский форвард принял участие в 23 матчах за красно-белых и забил два гола.
Напомним, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и заключать контракты сроком до 30 июня с зарубежными командами.
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