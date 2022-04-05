«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» подали документы на лицензирование для еврокубков

Ряд клубов Российской Премьер-Лиги подал в РФС документы на получение лицензии УЕФА, позволяющей выступать в еврокубках. Лицензирование на евротурниры следующего сезона запросили московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», а также санкт-петербургский «Зенит», информирует «РБ Спорт».
Отмечается, что все клубы РПЛ также подали документы на лицензирование РФС-I, которое позволяет играть в высшем дивизионе страны. Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.
Напомним, ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках нынешнего сезона. Из-за этого московский «Спартак» не смог принять участия в матчах 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с немецким «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско.
По итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43). «Спартак» идёт на 10-й строчке в таблице, набрав 27 очков.
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