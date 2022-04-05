«Локомотив» объявил об уходе Лоськова и Пашинина из тренерского штаба команды

Тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покидают тренерский штаб основной команды, сообщает официальный сайт железнодорожников. Напомним, «Чемпионат» сообщал о вероятном отстранении специалистов от работы с основной командой.
Отмечается, что Лоськов и Пашинин покинут тренерский штаб основной команды «Локомотива», но при этом останутся в структуре клуба.
Ранее стало известно, что «Локомотив» назначил Заура Хапова на должность главного тренера. Также в клубе объяснили причины выбора данной кандидатуры. С 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».
Московский «Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (49).
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