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«Впервые гендиректор дал информацию о том, что сделано». Сёмин — о словах Леонченко

«Впервые гендиректор дал информацию о том, что сделано». Сёмин — о словах Леонченко
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

Напомним, ранее Сёмин отреагировал на уход из клуба директора по спорту и развитию Ларса Корнетки фразой: «Люди, рассказывавшие сказки, не справились — собрали чемоданы и уехали». Леонченко публично не согласился со словами бывшего тренера, перечислив промежуточные достижения «Локо».

«Впервые за всё время генеральный директор дал информацию о том, что сделано. Ждём хороших результатов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

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