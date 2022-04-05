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Экс-футболист «Локомотива» высказался о влиянии Роналду на португальских игроков

Экс-футболист «Локомотива» высказался о влиянии Роналду на португальских игроков
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Экс-игрок «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш высказался о прогрессе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за его продолжительную игровую карьеру. Он и Криштиану Роналду были соперниками в молодёжных командах «Бенфики» и «Спортинга».

«Я думаю, что он начал мотивировать игроков, я действительно в это верю. Я не говорю, что раньше мы не хотели побеждать, но думаю, он показал молодым игрокам, что для достижения победы нужно активно действовать, что-то делать.

Легко сказать: «Я хочу победить», но прикладываете ли вы для этого дополнительные усилия? Криштиану показал, что если делать всё возможное, то можно перейти на следующий уровень и добиться невероятных результатов. Думаю, это хорошо повлияло на всех португальских игроков», — приводит слова Фернандеша Goal.

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