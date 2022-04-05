«Бавария» опередила «Барселону» в гонке за подписание защитника «Аякса»

Мюнхенская «Бавария» предложила контракт защитнику «Аякса» Нуссайру Мазрауи, который предстоящим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, немецкий клуб опередил в борьбе за подписание марокканского футболиста «Барселону». Мазрауи будет предложен контракт до 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

24-летний Мазрауи — воспитанник амстердамского клуба. В нынешнем сезоне защитник в 23 матчах нидерландской Эредивизии забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В 28 матчах чемпионата Германии «Бавария» набрала 66 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая дортмундскую «Боруссию» (57) на девять очков.