Президент АИКа: не думаю, что Ларссон останется в нашей команде по окончании сезона

Президент шведского АИКа Роберт Фальк прокомментировал подписание на правах аренды нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона.

«Без сомнения, для нашего клуба это очень большой трансфер, мы знаем Джордана как отличного футболиста. Но я не думаю, что существует вероятность сохранить Ларссона в составе и после этого сезона. Вряд ли это возможно.

Кто будет отвечать, если Ларссон травмируется в составе АИКа? Не знаю, может ли возникнуть такая проблема. Однако и каких-то альтернатив в данной ситуации не вижу», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака». Однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, ведь в 23 матчах за красно-белых он забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».