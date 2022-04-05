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Нагельсман: убеждён, что «Бавария» сможет сломить сопротивление «Вильярреала»

Нагельсман: убеждён, что «Бавария» сможет сломить сопротивление «Вильярреала»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Вильярреалом».

«У «Вильяреала» очень опытный тренер, который уже неоднократно побеждал на международной арене. У нашего соперника опытная команда. Нужно хорошенько подумать, как сломить их сопротивление. Но я абсолютно убеждён, что мы справимся со своей задачей», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Бавария» состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 12 апреля в Мюнхене (Германия).

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