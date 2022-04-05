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«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» благодаря голу Де Брёйне

«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» благодаря голу Де Брёйне
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Сегодня, 6 апреля, завершался первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико». Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу англичан.

Полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне открыл счёт в игре на 70-й минуте. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
05 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Де Брёйне – 70'
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