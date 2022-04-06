Президент Примеры: думаю, Мбаппе перейдёт в «Реал», если не продлит контракт с «ПСЖ»

59-летний испанский спортивный функционер Хавьер Тебас, занимающий должность президента Примеры, выразил мнение о возможном уходе Усмана Дембеле из «Барселоны» и будущем Килиана Мбаппе.

«У меня такое предчувствие, что Дембеле не останется в Примере, а Мбаппе, если он не продлит контракт с «ПСЖ», то окажется в английской Премьер-лиге или в Испании, я думаю, что он перейдёт в мадридский «Реал», — приводит слова Тебаса BeSoccer со ссылкой на эфир Radio Marca.

«Реал» обыграл «Сельту», Бензема пробил три пенальти за игру.

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В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны. Ранее сообщалось, что «Реал» сохраняет уверенность в том, что 23-летний футболист с нового сезона будет выступать в их команде. Окружение Мбаппе признаёт, что в услугах нападающего заинтересован не только испанский клуб.