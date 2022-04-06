Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венгер: Салах становится лучше с каждым годом и заслуживает новый контракт с «Ливерпулем»

Венгер: Салах становится лучше с каждым годом и заслуживает новый контракт с «Ливерпулем»
Комментарии

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«У Салаха был исключительный сезон. С каждым годом он становится лучше. Он заслуживает новый контракт», — приводит слова Венгера beIN Sports.

Соглашение между 29-летним египетским нападающим Мохамедом Салахом и английским «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Стороны ведут переговоры.

Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года, перейдя из итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне Салах в 28 матчах английской Премьер-лиги забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Салах может стать футболистом испанской «Барселоны» и даже запросил у команды определённые финансовые условия.

Новость по теме
Министр спорта Египта: советовал Салаху покинуть «Ливерпуль», а он хочет продлить контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022