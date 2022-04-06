Венгер: Салах становится лучше с каждым годом и заслуживает новый контракт с «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.



«У Салаха был исключительный сезон. С каждым годом он становится лучше. Он заслуживает новый контракт», — приводит слова Венгера beIN Sports.



Соглашение между 29-летним египетским нападающим Мохамедом Салахом и английским «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Стороны ведут переговоры.



Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года, перейдя из итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне Салах в 28 матчах английской Премьер-лиги забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что Салах может стать футболистом испанской «Барселоны» и даже запросил у команды определённые финансовые условия.

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