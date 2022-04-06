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«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
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Юлиан Нагельсман назвал игроков, которых хотел бы видеть в «Баварии»

Юлиан Нагельсман назвал игроков, которых хотел бы видеть в «Баварии»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о футболистах, которых хотел бы видеть в своей команде.

«Безусловно, Мбаппе хорош для любой команды. Я также думаю, что Френки де Йонг — отличный футболист. Но они оба выходят за рамки наших финансовых возможностей», — приводит слова Нагельсмана Bild со ссылкой на Amazon Prime.

Мюнхенская «Бавария» в 28 матчах набрала 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

Сегодня, 6 апреля, «Бавария» сыграет с «Вильярреалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Ответная игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

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