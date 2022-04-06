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«Локомотив» наказан закрытием трёх секторов трибун за нарушения в матче со «Спартаком»

«Локомотив» наказан закрытием трёх секторов трибун за нарушения в матче со «Спартаком»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о санкциях, принятых по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:0).

«Рассмотрели матч «Локомотив» — «Спартак». Тренер Ваноли оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за переделы технической зоны. Рассмотрели также дисциплинарные нарушения болельщиков «Локомотива». Представители «Локомотива» приняли участие в заседании. Рассмотрели скандирование ненормативной лексики и скандирования болельщиков, в рапорте делегата матча были указаны сектора. «Локомотив» находился на стадии условного наказания за данное нарушение. За скандирование мы применяем более жестокие санкции. Клуб продолжит работу с болельщиками. Принято решение запретить допуск зрителей на сектора 2, 3, 4 нижнего яруса Южной трибуны стадиона «РЖД Арена» на один домашний матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород».

Болельщики «Локомотива» бросали снежки на поле. За бросание болельщиками посторонних предметов на поле «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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