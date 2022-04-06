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Харгривз: Фоден является самым уникальным футболистом

Харгривз: Фоден является самым уникальным футболистом
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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз высказался о полузащитнике «горожан» Филипе Фодене.

«Фоден может играть ложную девятку, флангового футболиста или чистого нападающего. Он может быть игроком мирового класса на нескольких позициях – это нечто особенное. Сейчас Фоден является самым уникальным футболистом, и он всё ещё находится в начале своего пути», – цитирует Харгривза BBC.

Накануне состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико». Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу англичан. Полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне открыл счёт в игре на 70-й минуте. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.

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