Экс-администратор «Зенита» рассказал, как его уволили из клуба за забытую форму

Бывший администратор «Зенита» Юрий Гусаков рассказал, как его уволили из санкт-петербургского клуба за забытую форму. Примечательно, что Гусаков проработал на этой должности более 20 лет, а также выступал за сине-бело-голубых во время карьеры игрока.
«У меня не самая простая ситуация была в жизни. Потерял бдительность. Ящики грузили на базе. Тот, который с формой, стоял рядом с другими. Укладывали их в транспорт, шедший в аэропорт, без меня. Не успел проконтролировать, положился на коллег. Ну вот, так и вышло.
Когда прилетели, проверили – всё в порядке. А перед самой игрой выяснилось, что ящика с формой нет. Вместо него был ящик с тёплыми вещами, который взяли тогда, учитывая погоду. Всё же происходит во время погрузки, проверки быстро, на автомате. Я больше 20 лет работал в «Зените» администратором – ни разу такого не было.
Ну это ЧП, конечно. Единственное, что скажу: если бы это был не «Зенит», ситуацию не решили бы. А так успели доставить форму. Некоторые даже думали, что это розыгрыш – «Зенит», мол, всё придумал. Не верили, что форму смогли доставить в такой короткий срок из Петербурга в Казань.
Футболисты вообще могли не узнать о том, что произошло. Вышли на разминку, как обычно. Не было только маек и трусов. Когда вернулись в раздевалку, форма уже висела и ждала их.
Как меня уволили? Вызвали через несколько дней, сказали: «Мы хотим с тобой расстаться». Я даже лишних вопросов не задавал, всё понял», — приводит слова Гусакова «Спорт день за днём».
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