Агбонлахор: «Челси» играет скучно, а за «Ман Сити» и «Ливерпулем» всегда хочется смотреть

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор признался, что считает игру лондонского «Челси» скучной.

«Игра «Челси» для меня скучна. А вот матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» всегда хочется смотреть по телевизору, они увлекательно играют.

Когда играет «Челси»… Иногда Лукаку делает забегания, а они просто перекатывают мяч между собой. Атакующая группа игроков отдаёт мяч полузащите, те пасуют центральным защитникам, они пасуются между собой, потом отдают передачу вратарю и продолжают перекатывать мяч дальше. Как будто играют в игру, где гол засчитают только в случае 10 точных передач до удара. Мы в такое в молодёжной команде играли», — приводит слова Агбонлахора Metro.