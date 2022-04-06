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Агбонлахор: «Челси» играет скучно, а за «Ман Сити» и «Ливерпулем» всегда хочется смотреть

Агбонлахор: «Челси» играет скучно, а за «Ман Сити» и «Ливерпулем» всегда хочется смотреть
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Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор признался, что считает игру лондонского «Челси» скучной.

«Игра «Челси» для меня скучна. А вот матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» всегда хочется смотреть по телевизору, они увлекательно играют.

Когда играет «Челси»… Иногда Лукаку делает забегания, а они просто перекатывают мяч между собой. Атакующая группа игроков отдаёт мяч полузащите, те пасуют центральным защитникам, они пасуются между собой, потом отдают передачу вратарю и продолжают перекатывать мяч дальше. Как будто играют в игру, где гол засчитают только в случае 10 точных передач до удара. Мы в такое в молодёжной команде играли», — приводит слова Агбонлахора Metro.

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