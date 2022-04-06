Агбонлахор: «Челси» играет скучно, а за «Ман Сити» и «Ливерпулем» всегда хочется смотреть
Поделиться
Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор признался, что считает игру лондонского «Челси» скучной.
«Игра «Челси» для меня скучна. А вот матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» всегда хочется смотреть по телевизору, они увлекательно играют.
Когда играет «Челси»… Иногда Лукаку делает забегания, а они просто перекатывают мяч между собой. Атакующая группа игроков отдаёт мяч полузащите, те пасуют центральным защитникам, они пасуются между собой, потом отдают передачу вратарю и продолжают перекатывать мяч дальше. Как будто играют в игру, где гол засчитают только в случае 10 точных передач до удара. Мы в такое в молодёжной команде играли», — приводит слова Агбонлахора Metro.
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
21:35
-
21:25
-
21:24
-
21:19
-
21:05
-
21:04
-
20:56
-
20:43
-
20:30
-
20:18
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:04
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:27
-
19:27
-
19:17
-
19:04
-
18:54
-
18:34
-
18:28
-
18:16
-
18:09
-
18:00
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:41
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
16:57
Партнерский контент