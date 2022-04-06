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«Возвращение Карпина вдохновило команду». Шикунов — о победе «Ростова» в игре с «Крыльями»

«Возвращение Карпина вдохновило команду». Шикунов — о победе «Ростова» в игре с «Крыльями»
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался о победе команды в матче перенесённого 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«То, что возвращение Карпина вдохновило команду — это даже необсуждаемо. Валерий Георгиевич — это имя, фигура и главный тренер сборной. Не знаю, пойдут ли вверх дела у «Ростова». Но то, что Карпин пришёл и всё поменялось — тут даже не обсуждается.

Игра была не такой, как ожидалось увидеть: «Ростов» играл на результат, а Самара тоже не сыграла так, как ожидалось», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Крылья Советов» в 22 матчах набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).

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