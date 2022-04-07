Бензема рисковал пропустить матч с «Челси», поскольку не мог найти пропуск на стадион

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема мог пропустить матч с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов, поскольку не мог найти свой пропуск на стадион.

«Перед игрой Бензема не мог найти пропуск для входа на стадион. Я сказал ему поторапливаться, иначе он не смог бы принять участие в матче. К счастью, Карим нашел его», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Бензема в этой встрече оформил хет-трик.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).