Бензема рисковал пропустить матч с «Челси», поскольку не мог найти пропуск на стадион
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема мог пропустить матч с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов, поскольку не мог найти свой пропуск на стадион.
«Перед игрой Бензема не мог найти пропуск для входа на стадион. Я сказал ему поторапливаться, иначе он не смог бы принять участие в матче. К счастью, Карим нашел его», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Бензема в этой встрече оформил хет-трик.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
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