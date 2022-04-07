Роберто Де Дзерби воссоединится с «Шахтёром» для проведения товарищеских матчей

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби воссоединится с «Шахтёром» ради проведения товарищеских матчей с «Бешикташем», «Фенербахче», «Лацио», «Севильей» и «Пари Сен-Жермен». Средства с этих товарищеских матчей будут направлены на помощь украинским беженцам.
«Я пообещал парням, что мы сделаем что-нибудь, чтобы помочь им, если сможем. Нам не терпится снова их обнять. Для меня важно держать их в своём мире, делать то, что у них получается лучше всего, и иметь какое-то ощущение, что их жизнь не повреждена. Мы делаем это для игроков и сотрудников», — приводит слова Де Дзерби Football Italia.
Сообщается, команда соберётся в Стамбуле.
В феврале Де Дзерби покинул Киев. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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