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Роберто Де Дзерби воссоединится с «Шахтёром» для проведения товарищеских матчей

Роберто Де Дзерби воссоединится с «Шахтёром» для проведения товарищеских матчей
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Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби воссоединится с «Шахтёром» ради проведения товарищеских матчей с «Бешикташем», «Фенербахче», «Лацио», «Севильей» и «Пари Сен-Жермен». Средства с этих товарищеских матчей будут направлены на помощь украинским беженцам.

«Я пообещал парням, что мы сделаем что-нибудь, чтобы помочь им, если сможем. Нам не терпится снова их обнять. Для меня важно держать их в своём мире, делать то, что у них получается лучше всего, и иметь какое-то ощущение, что их жизнь не повреждена. Мы делаем это для игроков и сотрудников», — приводит слова Де Дзерби Football Italia.

Сообщается, команда соберётся в Стамбуле.

В феврале Де Дзерби покинул Киев. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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